Российские мотострелки и десантники продвигаются на Краснолиманском участке и стремительно выбивают врага из Курского приграничья. Отряд десантников зачищает развалины. Сначала подвалы - основное укрытие боевиков. Потом окружают дома. Внутри тоже замечены бандеровцы. С коптера за действиями группы внимательно наблюдает старший, контролирует пространство вокруг, чтобы никто не появился в тылу. И когда штурмовики полностью заблокировали противника, офицер дает приказ к атаке.

Так, буквально двор за двором, группировка "Север" зачищает поселки в Курском приграничье. Сегодня основные бои развернулись за Александрию, Викторовку, Кругленькое. Десантников активно поддерживают артиллеристы и вертолетчики.

Однако ВСУ сопротивляются. Пробуют достать российские батареи с дистанции. Но бойцы к тактике налетов смогли приспособиться.

Меж тем в Донецкой республике российские войска освободили деревню Даченское. Перерезали последнюю автотрассу между Великой Новоселкой и Красноармейском. То есть на снабжении боевиков в поселке можно поставить крест. Кстати, на этом направлении наши артиллеристы сегодня применяют новейшую самоходную установку. Дальность стрельбы - 50 километров. Бьет точечно. Детище российских оборонщиков уже на передовой уничтожает натовские пушки и гаубицы.

В Курахово бандеровцам объявлен "шах и мат". Клещи сомкнулись. Укрепрайон оказался в котле. Националисты, кто сохранил благоразумие, сдаются десятками. Хотя по состоянию линии обороны ВСУ, разбитой в дрова и щепки, и так понятно, что другого выхода спастись уже нет и не будет. Военные говорят: освобождение Курахово будет означать, что ВСУ потеряли на Донецком фронте колоссальный по масштабам рубеж. Его общая площадь почти в 600 квадратных километров. И восстановить контроль над этой территорией Киеву уже не удастся. Никогда.

Тимур Абдуллаев, ТВ центр