О том что у ВСУ огромные проблемы с пополнением личного состава, открыто признал украинский главком Сырский. Причем главная сложность заключается даже не столько в количестве мобилизованных, сколько с их подготовкой. Многие подразделения бросают поступивших новобранцев в бой в первые же дни. Неудивительно, что потери украинских военнослужащих зашкаливают. Впрочем, Запад, не считаясь с этими издержками, продолжает накачивать Киев оружием.

Успеть в последний момент. До окончания президентства Джо Байдена три недели, и он торопится выделить Украине еще хоть что-нибудь. Новый пакет военной помощи составил миллиард 250 миллионов долларов. В него войдут системы ПВО, ракеты Стингер, артиллерийские снаряды разных калибров и боеприпасы для зенитных комплексов. Такие данные приводит Associated Press, а официальное объявление ожидается в понедельник, 30 декабря. Протащить решение через Конгресс удалось с трудом.

Но Киеву все мало. Пока в Белом доме еще старая администрация, он хочет урвать как можно больше. Издание Politico публикует целый список новогодних желаний украинского режима, в котором главное - системы ПВО:

"Русские используют искусственный интеллект, чтобы затруднить глушение своих беспилотников. Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если они отключены от Сети, поэтому, если они летят в автономном режиме, они все равно могут видеть объект... Нам необходим доступ к самым современным технологиям противовоздушной обороны".

Не лучше ситуация и с остальными видами вооружений. Газета The New York Times через свои источники выяснила, что ВСУ за девять месяцев выпустили почти все из 500 боеприпасов, переданных Пентагоном для ракетных систем, а результатов почти нет:

"Украина месяцами и даже годами добивалась получения западного оружия: ракетных установок HIMARS, танков Abrams и истребителей F-16. Но с того времени, как Запад предоставил доступ к этому оружию, Украина потеряла еще больше территорий. И ни одно оружие не стало "серебряной пулей".

Западные эксперты фиксируют плачевное положение ВСУ в районе Курахова. Более чем серьезная ситуация и под Покровском. А по поводу Курской авантюры Киеву и вовсе начали поступать недвусмысленные сигналы из Вашингтона - выяснило агентство Bloomberg:

"Ряд высокопоставленных чиновников выразили надежду, что Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь... Намерения Украины в Курске никогда не состояли в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление на Россию. Теперь же отход ВСУ из-под Курска можно будет представить как "тактический успех".

Не исключено, что отступать в ближайшее время Киеву придется и на политическом фронте. Питаясь из европейской кормушки, Зеленский в последнее время завел отношения с рядом стран ЕС в глухой тупик, начал конфликтовать с председательствующей в союзе Венгрией, открыто хамил Виктору Орбану, а затем словацкому премьеру Фицо.

Вот только в Европе здравомыслящие политики давно прозрели. Поставки российского газа через Украину Фицо недавно обсуждал с Владимиром Путиным, а на истерику Зеленского по этому поводу ответил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. Украинское руководство, по словам словацкого премьера, ведет свою страну к катастрофе и заплатит за эту "авантюру" потерей территорий, а поддерживающий его Евросоюз - финансово.

"На газе Европа потеряет около 50 миллиардов и еще 70 на электроэнергии, производимой из газа. Невероятные 120 миллиардов евро", - заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Россия запросила заседание Совбеза ООН о преступлениях ВСУ против гражданских лиц. Как сообщил заместитель нашего постпреда Дмитрий Полянский, к январю Москва готовит, в том числе, доклад о зверствах укронацистов в Селидово.

Алексей Платонов. ТВ Центр