Во Франции призвали отправить в тюрьму президента Грузии Саломе Зурабишвили

С таким заявлением выступил Флориан Филиппо, лидер партии евроскептиков "Патриоты". Он отметил, что Зурабишвили намерена совершить ни что иное, как государственный переворот.

Завтра, 29 декабря, состоится инаугурация нового главы государства. Им стал представить правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Но бывшая гражданка Франции Зурабишвили не признает итоги президентских и парламентских выборов и отказывается уходить с должности. Она провозгласила себя единственным законным представителем власти и требует провести повторное голосование.