Российские рыбаки рискуют жизнью ради улова

Аномально теплый декабрь не стал препятствием для любителей зимней рыбалки в Приморье. Несмотря на действующий в регионе запрет люди массово выходят и даже выезжают на машинах на неокрепший лед рек, морских бухт и заливов.

Сотрудники МЧС проводят регулярные рейды на водоемах. Но на некоторых любителей экстремального хобби не действуют ни уговоры, ни крупные штрафы. И они готовы рискнуть жизнью ради сомнительного улова. И никакие постановления администрации этим любителям зимней рыбалки не указ. Выезд на лед в Приморье запрещен всегда. Штраф - до 50 тысяч рублей.

При таком желании (стремлении?) не купить, а самому поймать рыбу, любителям подледного лова, кажется, не жалко собственные автомобили. В социальных сетях то и дело рыбаки выставляют видео, как их товарищам приходится ловить уже не навагу, а машины.

Безобидное хобби сопровождается большим риском для жизни. Из-за отсутствия крепких морозов ледовое поле никак не может установиться. Несмотря на то, что уже конец декабря, ледовая обстановка в амурском заливе до сих пор нестабильная. Где-то толщина льда может быть и 30 сантиметров, а, например, вот на этом участке и вовсе открытая вода.

Судно на воздушной подушке с сотрудниками МЧС на борту теперь каждый день выходит в море. Спасатели предупреждают, что во многих местах не то, что выезжать, выходить на лед опасно для жизни.

"Уже пять случаев. Четыре утонули. Один рыбак заблудился в тумане и числится пропавшим без вести. Мы всегда говорим рыбакам: вас ждут дома, с уловом или без него", - сообщил Константин Кантор, старший государственный инспектор по маломерным судам Главного управления России по Приморскому краю.

Чтобы и рыбу поймать и жизнью не рисковать, надо тщательно выбирать место, напоминают спасатели. Например, после того, как пробурили лунку, посмотреть как ведет себя лед. К тому же улова практически нет. Александру, например, удалось поймать всего несколько корюшек. Но, говорит, в рыбалке, главное безопасность:

"Я 50 лет на льду, я столько видел уже, видел как проваливаются люди, как тонули, но рыба того не стоит".

Во время рейда спасатели рассказывают рыбакам, как действовать в случае, если все же провалился под лед сам и как спасать других до приезда специалистов. Но и напоминают, что до 30 декабря выход на акваторию и вовсе запрещен.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро ТВ Центра, Приморский край