ФСБ предотвратила новые теракты украинских спецслужб: все подробности

ФСБ предотвратила новые теракты украинских спецслужб. Киев выбрал целями высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, который публиковал материалы об СВО. Задержанный радикал дает признательные показания. На допросе он раскрыл целый ряд важных подробностей, в том числе как проходила вербовка в иностранном мессенджере.

Сотрудники ФСБ выясняют все подробности. Это то самое взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Поражающие элементы в виде шариков в полимерном корпусе с магнитным креплением. И все закамуфлированно под переносную музыкальную колонку. Мужчина рассказывает, что активно писал комментарии в телеграм-канале. Через этот мессенджер на него вышел некий "Андрей". И предложил работу на украинскую разведку. Первой его целью стал военный блогер.

Однако операция сорвалась, потому что исполнитель заболел. За это время от намерений поработать на Украину задержанный не отказался. Как сам признался, взрывное устройство хранил в мастерской до дальнейших распоряжений. Через какое-то время куратор вновь вышел на связь и обозначил другую цель: необходимо было в Москве найти определенный автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем планировалось его заминировать этим устройством.

И это задание выполнить не получилось. Сотрудники ФСБ вовремя предотвратили теракт. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Задержанный сотрудничает со следствием.

Екатерина Гоголева, ТВ Центр