Собянин открыл Троицкую линию метро от БКЛ до Коммунарки

Сегодня, 28 декабря, в Москве Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: "Новомосковскую", "Коммунарку" и "Корниловскую". Столичный градоначальник поблагодарил строителей и специалистов транспортного комплекса за проделанную работу, а также поздравил присутствующих на открытии станции с наступающим Новым годом.

с 28 декабря в составе Троицкой линии метрополитена будет работать уже семь станций, 15,5 км путей и две пересадки – на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

К слову, В новом году в столичном метро начнется тестирование первого поезда с элементами беспилотного управления. А вот первый беспилотный трамвай, который начал курсировать в городе в уходящем году, уже проехал почти три тысячи километров, не нарушив правила дорожного движения.