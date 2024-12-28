Меладзе и Джанабаева тайно вернулись в Россию

О том, что певец Валерий Меладзе приехал в Москву, стало известно благодаря дочери певицы Славы Александре Морозовой. В своих социальных сетях она выложила фотографию, на которой изображена с артистом. До этого она вместе с именитой родительницей занималась шопингом. Не исключено, что в одном из столичных магазинов Саша и встретила Валерия Меладзе.

Что стало причиной возвращения артиста в Москву, неизвестно. В Сети судачат, что Меладзе мог вернуться в Россию ради работы на корпоративах. Не секрет, что предновогодние частные выступления пользуются не только бешеной востребованностью, но и стоят в разы дороже, чем в другое время.

Кстати, в Россию Меладзе приехал не один, а вместе со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Во всяком случае, в своих соцсетях артистка не скрывает, что в данный момент она находится в России. Журналисты "МК" выяснили, что сольные выступления в российских городах Валерий Меладзе давать не планирует. В его концертном графике намечены концерты в Турции, Германии, Чехии, Австрии, Швеции и Финляндии.