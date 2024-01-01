В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму введен режим ЧС, чтобы ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, который произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 27 декабря 2024 года в связи с ситуацией, сложившейся в результате крушения двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе 15 декабря 2024 года с разгерметизацией (разрушением) танкеров и разливом нефтепродуктов в акваторию Черного моря, постановляю <...> ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "чрезвычайная ситуация", - сообщается в указе.

Зоной техногенной ЧС определены границы Керчи и Ленинского района. Напомним, 15 декабря два российских танкера в Керченском проливе попали в сильный шторм и получили критические повреждения. В море вылился мазут. Его основная масса сосредоточена у берегов Краснодарского края.

В Сети расходится неподтвержденная информация, что мазут убил почти всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров. Миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз погибли в темной жиже.