Умерла актриса Оливия Хасси

Британская актриса Оливия Хасси умерла накануне, 27 декабря. Ей было 73 года. Печальной новостью поделились родственники артистки с изданием Daily Mail.

Отметим, что Оливия Хасси прославилась благодаря роли Джульетты в фильме режиссера Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта". Оливии было всего 15 лет. Лента увидела свет в 1968 году, но до сих пор считается эталонной экранизацией трагедии Шекспира.

В фильме действительно было много хорошего - от операторской работы Паскуалино де Сантиса и фантастических локаций (фильм снимался в старинных зданиях по всей Италии) до выдающейся музыки Нино Рота. Но именно исполнители главных ролей с их подростковой угловатостью и естественностью привнесли в фильм подлинную энергию молодости. Успех был колоссальным.

К несчастью, Оливия Хасси не смогла повторить своего успеха в других киноработах. Тем не менее, за роль Джульетты актриса удостоилась "Золотого глобуса".