Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Каспийском регионе

Взаимодействие с партнерами в Каспийском регионе обсудили сегодня постоянные члены Совета безопасности России. Владимир Путин провел совещание по видеосвязи из Кремля. В разговоре приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, члены администрации президента и руководители силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день! Обсудим с вами сегодня несколько вопросов работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками. И начнем с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе. Пожалуйста", - начал российский лидер.

Ранее стало известно, что Россия в январе представит доклад по зверствам ВСУ в Селидово на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН.