Подробности открытия новых станций московского метро Сергеем Собяниным

Сегодня, 28 декабря, в Москве открыли три новые станции Троицкой линии метрополитена. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин. Теперь поезда будут ходить от Большой кольцевой до Коммунарки. А пассажиры смогут пересаживаться на БКЛ и Сокольническую линию. Всего в рамках проекта планируют построить 17 станций. Это будет один из самых протяженных радиусов метро.

Осторожно, двери открываются! Деревня Мамыри с сегодняшнего дня обзавелась своей станцией метро – "Корниловская". Это одна из трех новых платформ в составе запущенной в сентябре Троицкой линии, которые с этого дня пополнили список остановочных пунктов московского метрополитена.

"Большое событие в московском метростроении с двумя этапами сегодня и в сентябре-месяце мы построили первую очередь новой линии метро Троицкое от БКЛ до Коммунарки и Новомосковской - семь станций, которые улучшили транспортную доступность почти 900 тысяч москвичей, дальше линия пойдет до МЦК, до ЗиЛ и на юг, до Троицка. Работа предстоит большая, ответственная и очень важная. Хотел поблагодарить транспортников-строителей за проделанную работу, ну и должен сказать, что в новогодний день они тоже будут работать, строительство метро не останавливается ни на минуту. Метро само будет работать и в новогоднюю ночь, так что с наступающим Новым годом, здоровья, счастья и успехов!" - заявил Сергей Собянин.

Станция "Корниловская" названа в честь легендарного адмирала, чье имя присвоено расположенной по соседству с вестибюлем улице. Платформа неглубокого заложения с двумя выходами на обе стороны. По прогнозам проектировщиков, только за январь здесь уже пройдет более 12 тысяч пассажиров.

Еще две станции, которые заработали в составе Троицкой линии метро, – "Коммунарка" и "Новомосковская". На последней есть пересадка на Сокольническую линию. И это первая интеграция двух линий метро на территории Троицкого и Новомосковского округа. А в будущем столичная подземка пойдет еще дальше.

"На сегодняшний момент с учетом сегодняшнего пуска будет семь действующих станций Троицкой линии. На следующий год будет сдача еще четырех станций – это начало Троицкой линии. Это станция Зил, станция Крымская, станция Академическая и станция Вавиловская. И впереди есть перспектива развития Троицкой линии до города Троицк. Там еще будет плюс шесть станций", - сообщил Сергей Жуков, генеральный директор компании-подрядчика.

Когда проект будет завершен, Троицкая станет самой длинной радиальной линией столичного метро – более 43 километров и 17 станций. И таким образом городской транспорт станет ближе более чем для полутора миллионов человек.