Михаил Мишустин исполнил желания четырех детей

До празднования Нового года остаются считанные дни - наступает пора для исполнения мечты. В рамках Всероссийской акции “Елка желаний” премьер Михаил Мишустин откликнулся на просьбы четырех детей.

Глава правительства пригласил в столицу 11-летнего Артема Милаева из Новосибирска, семилетнюю Машу Лещук из ЛНР, а также братьев Володю и Сашу Вахрушевых - 11 и шести лет - из Запорожской области. Накануне дети побывали на Кремлевской елке и в “Москвариуме”.

А сегодня, 28 декабря, вместе с премьером посетили студию “Союзмультфильм”, где познакомились с современными технологиями создания анимации, поучаствовали в мастер-классах и посмотрели новые серии “Простоквашино” и других мультфильмов.