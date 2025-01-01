Власти изменят сроки нахождения россиян в Азербайджане

МИД Азербайджана прокомментировал решение российских властей изменить срок пребывания в нашей стране для безвизовых иностранцев. Суть в том, что с 2025 года иностранцы, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года. В результате Азербайджан решил действовать зеркально.

"Введенные российской стороной новые правила и ужесточение требований к срокам пребывания в стране иностранцев рассматриваются нами, прежде всего, в контексте прав наших граждан. Азербайджанская сторона будет исходить из принципа паритетности и взаимности в вопросах срока временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшее время планируется внести изменения в правила, определяющих срок временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики", - приводит заявление МИД страны "Интерфакс".

Ранее глава государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Как отметил политик, Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Алиев напомнил, что "вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне".