Путин извинился перед Алиевым в связи с крушением самолета в Актау

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В частности, беседа касалась крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Владимир Путин извинился за то, что трагедия случилась в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, лидеры обсудили, что лайнер неоднократно предпринимал попытки зайти на посадку в аэропорт города Грозный. Но как раз в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом России по статье 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Напомним, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек.