Успенская трогательно обратилась к Плаксиной в важный день

Сегодня, 28 декабря, свой день рождения отмечает единственная наследница певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина. Дочери королевы шансона исполнилось 35 лет. Отметим, что Татьяна ни разу не была замужем, детей у нее тоже нет.

По случаю важной даты Любовь Успенская на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала совместную фотографию с именинницей и обратилась к ней с трогательными словами.

"Дороже моей дочери у меня в жизни ничего нет и не будет. И сегодня я самая счастливая женщина, потому что я дожила до ее юбилея. Она здорова, перешагнула через все проблемы и несчастья... Я верю в то, что Господь нас сохранит. Я хочу видеть ее счастливой, надеюсь стать бабушкой и верю, что моя дочь самая талантливая, самая способная и самая лучшая дочь на свете. Хочу ей пожелать в этом году выйти замуж, а мне стать бабушкой. И я смогу сказать, что я свой долг в этой жизни выполнила. Доченька моя, я тебя люблю, обожаю, и никто в жизни и ничто не сможет нас разлучить", - написала счастливая Успенская.

Отметим, что осенью Татьяна Плаксина исчезала. Певица бросила клич на всю страну. Впрочем, дочь быстро нашлась. Татьяна дала интервью, в котором неприятно высказалась о матери. В Сети немедленно поползли слухи, что Плаксина "сорвалась". Несколько лет назад у нее были серьезные проблемы с запрещенными веществами, однако ей удалось выкарабкаться.