Зеленский созвонился с Алиевым по поводу крушения самолета в Актау

Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале сообщил, что пообщался с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поводом для разговора стало крушение пассажирского самолета в Актау. Украинский президент выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета. Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле", - убежден Зеленский.

Также он не смог не задеть Россию, заявив, что она "должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию".

В заключение Владимир Зеленский отметил, что Киев поддержит Баку в сложившейся ситуации.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Россией и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.

Напомним, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек.