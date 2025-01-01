Мэр Москвы: Программа реконструкции поликлиник завершится до конца 2025 года

В конце декабря заработали еще 14 модернизированных зданий поликлиник в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. Таким образом, после реконструкции открыта уже 271 поликлиника.

Одновременно с этим строятся новые медицинские учреждения. В новых и обновленных зданиях просторные светлые холлы, удобные зоны ожидания, современное оборудование и цифровые технологии. Все это делает посещение поликлиник более комфортным.

Программу реконструкции планируется завершить уже до конца 2025 года.

Ранее Сергея Собянин отметил, что теперь к врачу по электронной записи можно попасть в день обращения. В Москве массово обновляются поликлиники, появились Центры экстренной помощи и Центры женского здоровья. А в московских клиниках реализуются самые передовые мировые технологии.