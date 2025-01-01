ЦБ обнародовал прогноз по инфляции в 2025 году

Годовая инфляция в начале следующего года продолжит расти и может достигнуть пика весной. Однако в ближайшие месяцы темпы роста цен начнут замедляться, это будет происходить по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий, отмечается в резюме, опубликованного на официальном сайте Центрального банка.

Напомним, 20 декабря было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это формирует в экономике жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы.

Но в феврале 2025 года, заявила Эльвира Набиуллина, может вернуться к вопросу ее повышения. В то же время она признала: экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию.