Молдавия отреагировала на решение "Газпрома" об ограничении поставки газа в страну

Партия социалистов Молдавии требует немедленного созыва экстренного заседания правительства с участием представителей "Молдовагаза" для обсуждения урегулирования долга республики перед "Газпромом", передает РИА Новости.

"Прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Возвращения к конструктивному диалогу с российской стороной для восстановления поставок газа и избежания гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Ранее стало известно, что "Газпром" с 1 января 2025 года ограничивает поставки в Молдавию до нуля из-за нарушений контракта молдавской стороной и отказа урегулировать задолженность за поставки. В сообщении холдинга отмечается, что ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.