С 15.45 до 16.30 по московскому времени были сбиты три украинских беспилотника. Один дрон уничтожили над Курской областью, два – над территорией Крыма, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

К слову, В ночь на 28 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 из них сбиты над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области.

Меж тем на этой неделе освобожден населенный пункт Лозовая, который был полностью взят под контроль силами группировки Запад. Штурмовые отряды продолжают продвижение вглубь обороны противника. Надежное прикрытие с воздуха наземным подразделениям обеспечивают расчеты беспилотников. Умело управляя дронами, операторы точным попаданием уничтожили бронетранспортер М113 производства США. Тем самым сорвали попытку противника перейти в атаку.