Слуцкий призвал блокировать украинские пропагандистские каналы в Telegram

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя новости о блокировке ряда российских информационных Telegram-каналов в Европе, заявил, что обратится в Роскомнадзор с просьбой содействовать блокировке вещания украинских пропагандистских каналов в Telegram, передает РИА Новости.

Ранее Леонид Слуцкий встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, ЛДПР завершила выборную кампанию лучше, чем ожидала. впервые за последние годы члены ЛДПР прошли в Московскую городскую думу. Представители объединения есть во всех региональных заксобраниях. В программе либерал-демократов основной акцент сделан на социальной поддержке населения, вопросе справедливого ценообразования, проблеме трудовой миграции.

С точки зрения законотворчества год был плодотворным. Госдума приняла десятки инициатив, предложенных ЛДПР.