Собянин: 2024 год стал знаковым для киноиндустрии Москвы

2024 год стал знаковым для киноиндустрии Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в начале осени при участии президента России Владимира Путина была открыта первую очередь кинопарка "Москино" – флагмана московского кинокластера. Он станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мире. В этом году в кинопарке уже отснято около 500 киносмен для 74 проектов.

Кроме того, состоялась первая Московская международная неделя кино, которая собрала представителей из 47 стран. В результате было подписано девять соглашений о сотрудничестве. Началась масштабная модернизация Киностудии им. М. Горького. Развивается кинозавод Москино. Кстати, там теперь начал проходить еженедельный фестиваль "Киновыходные", гости которого могут поучаствовать в постановочных съемках, посмотреть концерты и спектакли, а также создать киноподелки на мастер-классах. А еще открылись четыре кинотеатра "Москино" — "Ангара", "Жуковский", "Кинопарк" и "Юность".

Ранее Собянин рассказал, что киноплатформа "Москино" помогает организовывать в столице кино-, теле- и видеосъемки. По словам мэра, все мероприятия Московского кинокластера будут собраны в сервисе "Афиша", который скоро появится.

Напомним, кинопарк "Москино" – комплекс уникальных натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съёмок. Декорации в парке можно использовать многократно.