Состоялся разговор между Путиным и Токаевым: детали

Владимир Путин поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Примечательно, что телефонный разговор произошел по инициативе России. В ходе беседы лидеры обменялись соболезнованиями, а также приняли решение, что расследованием причин авиакатастрофы в Актау будут заниматься несколько стран: Россия, Казахстан, Азербайджан и Бразилия. По мнению двух лидеров, таким образом работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер.

Кроме того, Путин и Токаев заверили друг друга в продолжении успешного сотрудничества как по вопросам, связанным с расследованием катастрофы с азербайджанским лайнером, так и по актуальным темам дальнейшего развития отношений. Также казахстанский лидер поблагодарил российского коллегу за гостеприимство, проявленное в ходе состоявшихся на днях в Ленинградской области неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля.

Ранее Владимир Путин поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и извинился за то, что трагедия случилась в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек.