Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Овны

Совсем не трудный понедельник! Звезды постарались и готовы поддержать, чтобы вы гармонично, без стрессов и усталости возвращались к рабочим будням.

Тельцы

Скрестите пальцы и загадайте желания: Солнце в Козероге и Уран в вашем знаке способны на многое! Все представители этого знака сегодня могут рассчитывать на удачу и приток свежих идей.

Близнецы

Обратите внимание на свои мысли: у вас может появиться новое видение вашего будущего. Прислушивайтесь к внутреннему голосу – он не ошибается.

Раки

Вы начинаете новый рабочий год с поддержки друзей, коллег, знакомых и даже незнакомых людей. Это прекрасный день для знакомств, которые окажутся полезны.

Львы

Солнце с Ураном очень кстати дают возможность подзарядить внутренние батарейки. Вам будет полезно погулять на свежем воздухе или сходить в спортзал.

Девы

Вы подпитаетесь энергией от творчества, занятий спортом или общения с детьми. А еще это хороший день для свиданий, создания романтической обстановки.

Весы

Если вы готовы к переменам в своем доме, они могут начаться уже сегодня. Энергия Урана вдохновит вас на ремонт, покупку новых устройств и техники, а может и переезд.

Скорпионы

Все случайные встречи сегодня неслучайны! У вас может заискрить в личной жизни, появится новый интерес или вспыхнут с особой силой страстные чувства.

Стрельцы

Пора подумать над новыми источниками доходов, связанными с интернетом и современными технологиями. Чем лучше вы в этом ориентируетесь – тем выше шансы.

Козероги

Солнце в вашем знаке образует сегодня мощный тандем с Ураном. Ловите инсайты, заряжайтесь энергией от своих хобби, экспериментируйте с одеждой и внешностью.

Водолеи

Этот день не так прост, как вам может показаться! Солнце и Уран могут нажать на тайные кнопки вашей интуиции: запоминайте события этого дня, сны, предчувствия.

Рыбы

Вам не стоит отмалчиваться: сегодня как никогда у вас есть право возвысить свой голос. Вы можете завести важный разговор, переписку или дискуссию в социальных сетях.