️Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

В️ладимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Россия считает одной из главных задач в борьбе с ним "ликвидацию источника угроз, исходящих с территории Украины" следует из указа.

Стратегия состоит из 72 пунктов и занимает почти 40 страниц. Помимо общих положений, она содержит оценку основных источников угроз экстремизма в современной России, а также цели и задачи государственной политики по противодействию этому явлению.

"Экстремисты все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему "деколонизации" в РФ", — отмечается в указе.

Ранее российский лидер обсудил с Совбезом дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса России и противодействие экстремизму. В качестве докладчиков выступили министр промышленности Антон Алиханов и руководитель МВД Владимир Колокольцев.