Бывший муж впервые рассказал о причине развода с Нетребко

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов были вместе десять лет. Именно он воспитывал как родного сына оперной дивы Тьяго. С весны стали ходить слухи, что в казавшемся идеальным браке пары наступили смутные времена. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Эйвазов перестал путешествовать с Нетребко, хотя раньше они были неразлучны. А кроме того, оперная певица перестала носить обручальное кольцо.

Лишь летом артисты признались, что оформили развод. И лишь сейчас Юсиф в откровенном интервью раскрыл причину такого решения. Артист подчеркнул, что ни о каких изменах и речи не идет.

"С Аней у нас было десять лет потрясающей, красивой жизни. Просто бывает, видимо, в жизни так, что что-то заканчивается, и ты не в силах это изменить. В этой истории никто не виноват — ни она, ни я. Не было никакой измены. В один момент мы просто честно осознали, что живем немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, это причина для того, чтобы закончить брак", - заявил артист NEWS.ru.

И Нетребко и Эйвазов убеждены, что развод позволил им обрести счастье в любви, пусть и по отдельности. При этом артист подчеркнул, что между ним и Анной не было никаких недомолвок или ссор. Они просто сели и обсудили откровенно все, что между ними происходит, и пришли к решению поставить точку в браке.