Протестующие в центре Тбилиси выстраиваются в "живую цепь". С ними их дива Саломе Зурабившили, на лице которой читается беспокойство. Повод для него веский. Каких-то несколько часов и срок ее полномочий на посту президента Грузии истечет. После того, как парламент выбрал в качестве ее преемника Михаила Кавелашвили, лидер оппозиции сразу заявила - уходить не собирается. А значит, в воскресенье страну могут снова захлестнуть митинги.

Новое руководство Соединенных Штатов, судя по всему, совершенно не против очередной "цветной революции" в Грузии. В Вашингтоне результаты выборов нового президента отрицают. Команда Трампа уже отправила приглашение на его инаугурацию - именно Зурабишвили. Поспешил выразить ей поддержку Зеленский. Он заявил, что не позволит передать эту республику под контроль России.

Вот только обычные грузины, подавляющее число которых за мирный отказ Саломе Зурабившили от президентского кресла, прекрасно видят на примере Украины, к чему может привести страну захват власти, инспирированный из-за рубежа. Положение украинских войск на фронте патовое, пишут западные СМИ. Особенно под Кураховым и под Красноармейском. Тяжелейшая обстановка в Курском приграничье.

Проблемы у Киева в обозримом будущем появятся не только с "живой силой", но и с деньгами, которые на протяжении всего конфликта текли рекой от щедрых, хотя и непрозорливых спонсоров. От Германии бывший посол Украины в этой республике потребовал выплачивать Киеву 20 миллиардов евро ежегодно. Однако в ФРГ колоссальных масштабов политический кризис. Немецкие политики, конечно, будут сыпать обещаниями в рамках своих предвыборных лозунгов. Но финансы для украинцев им брать не откуда. В этой ситуации Зеленский начал ссориться со всеми подряд.

Сначала резко высказался в адрес венгерского лидера. И вот теперь отчитал Роберта Фицо, который на прошлой неделе встречался с Владимиром Путиным. Главу киевского режима встреча Фицо и Путина привела в бешенство. Оказывается, "газовый" шантаж больше не работает, есть и другие маршруты поставок, альтернативные тому, что проходили по территории Украины. Но словацкому лидеру палец в рот не клади. Он не только пригрозил зарвавшимся обитателям Банковой перекрыть подачу электроэнергии на Украину. Но также предложил свою страну в качестве возможной площадки для переговоров по "украинскому" вопросу. Ясно, что Словакия сильно раздражает Киев и еще по одной причине. На Украине массово организуют "турпоездки для школьников" по словацким городам. Вот только из поездок многие не возвращаются.

Джо Байден в последние дни своего президентства пытается забросить в уходящий поезд хотя бы несколько мешков с долларами для Украины. Сумма 250 миллионов долларов только звучит громко, но на эти деньги Киеву особо разгуляться не получится. Даже такое не самое щедрое предложение через Конгресс протащили со скрипом. А Дональд Трамп уже не раз высказывался, что Зеленский и его сообщники на щедрость с его стороны пусть особо не рассчитывают.