"Он любил только меня": об отношениях Андреевой и Бондарчука заговорила его близкая женщина

На протяжении последних месяцев муссируются слухи, что одна из самых красивых пар отечественного кинематографа, режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, на грани развода. Якобы тот увлекся молодой актрисой Софьей Синицыной. Впрочем, сама Софья недавно прокомментировала эти слухи, заявив, что с Бондарчуком у нее исключительно рабочие отношения.

Меж тем журналисты связались с бывшей супругой Федора Светланой, с которой он состоял в браке более 20 лет. Она родила ему сына Сергея и дочь Варвару. Сейчас Светлана счастлива в новом браке и воспитывает маленького сына Петю, которого родила суррогатная мать.

"Если это настоящая любовь, пусть они сохранят брак. Если что-то пошло не так - ну, это их дела", - рассуждает Светлана.

Бывшая жена, которая после развода все равно осталась для Федора близкой женщиной, ведь у них двое детей, дала понять, что экс-супруг не склонен к изменам.

"Когда мы были вместе, он любил только меня", - категорично заявила Светлана в программе "Центральное телевидение".