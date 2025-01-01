Принудить Украину и смягчить санкции: к чему приведет политика Трампа

В ноябре республиканец Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах. Он оставил позади свою главную оппонентку, представительницу Демократической партии Камалу Харрис. 20 января 2025 года состоится инаугурация.

Сейчас журналисты гадают, как сложится политика за время президентского срока нового американского лидера. Так, газета Financial Times предполагает, что Дональд Трамп может заставить Украину пойти на заключение мирного соглашения без гарантий безопасности, а также может ослабить санкции против России.

Кроме того, сообщается в материале, Америка под предводительством Трампа сконцентрируется на утверждении доминирования в собственном регионе, помыкая Мексикой и Канадой, намереваясь забрать Панамский канал и Гренландию. Что касается Китая, то Трамп может ослабить ограничения в области технологий и тарифы в обмен на экспорт американских товаров. Также новый лидер США якобы может продемонстрировать Пекину отсутствие его интереса в "защите Тайваня".

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о готовности к разговору и встрече с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что не общался и не виделся с ним более четырех лет.

"Не знаю, когда мы встретимся с Трампом. Я готов к этому, конечно. В любое время. И готов буду к встрече, если он захочет этого", - высказался Путин.