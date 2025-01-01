Пенсия дополнительно увеличится в феврале 2025 года

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале следующего года пенсии будут дополнительно проиндексированы до уровня фактической инфляции. С 1 января выплаты как для неработающих, так и для работающих пенсионеров увеличены на 7,3%.

По словам Котякова, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. Он отметил, что уже сейчас начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что В России может появиться 13 пенсия. В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам ко дню рождения. основная идея, предлагаемая на рассмотрение депутатам - ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров. Чернышов считает, что это позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства. По задумке авторов законопроекта, 13 пенсию будут получать все пенсионеры в России. Ее размер будет равен ежемесячной пенсии гражданина.