В Анапе спасли около 1,5 тысяч птиц после разлива нефтепробуктов на Кубани

Около 1,5 тыс. птиц спасено в Анапе после разлива нефтепродуктов из-за крушения двух танкеров, порядка 1,3 тыс. из них передали на реабилитацию в Ставропольский край, Краснодар и Темрюкский район Кубани.

"В настоящее время в Анапе спасена 1471 птица, 1241 направлена на реабилитацию. Пернатых принимают центр "Пеликан" в Ставропольском крае, краснодарский "Сафари-Парк" и зоопарк "Лукоморье" в Темрюкском районе", - передает ТАСС сообщение оперштаба Кубани.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС, чтобы ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, который произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. Кроме того, режим ЧС федерального уровня ввели на Кубани. Таким образом это позволит привлечь дополнительные силы и средства, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства страны.

Напомним, 15 декабря два российских танкера в Керченском проливе попали в сильный шторм и получили критические повреждения. В море вылился мазут. Его основная масса сосредоточена у берегов Краснодарского края.