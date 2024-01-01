RuStore обошел AppStore по количеству пользователей в России

Отечественный магазин приложений RuStore обошел по количеству пользователей AppStore в России, а количество его установок достигло отметки в 80 миллионов устройств. Кроме того, китайские разработчики за 2024 год в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в магазине и потратили 60 миллионов рублей.

"За два с половиной года RuStore обошел американский AppStore по аудитории, количество установок стора достигло отметки в 80 миллионов устройств, в нем доступны уже 50 тыс. приложений, порядка 30% из них - иностранные из Китая, Японии, стран СНГ и не только", - сообщил ТАСС министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Напомним, что в июле федеральное правительство утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на электронные устройства. Это касается 19 программ, включая платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore.

Формирование технологического и промышленного суверенитета России остается одним из приоритетов. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что с помощью закона о технологической политике вводится долгосрочное планирование развития технологий, "чтобы до конца все доделать и внедрить в промышленность, в экономику то, что было задумано при проведении научно-исследовательских и конструкторских работ".