В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

В Минпросвещения и Минобрнауки РФ утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год. Это следует из приказа, опубликованного в субботу, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Для желающих поступить в вуз, подведомственный Минпросвещения, установлен следующий порог баллов: по обществознанию и русскому языку — 42, по информатике — 44, по литературе и географии — 40. Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии установлен в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

Для вузов, подведомственных Минобрнауки, установлены другие минимальные баллы: по русскому языку, литературе, географии и профильной математике — 40, по физике, биологии, химии — 39, по обществознанию — 45, по информатике — 44, по истории — 36, по иностранному языку — 30.