WP: Слова Трампа о Канаде и Панаме могут быть частью плана по противодействию России

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о присоединении к США Канады, Гренландии и Панамского канала могут быть частью политики по противодействию России. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении республиканца.

По словам собеседника газеты, слова Трампа — "не просто пустая болтовня", у всего этого есть некая последовательная связующая нить.

В этом месяце избранный президент США предложил Канаде стать 51-м штатом США, пригрозил вернуть Панамский канал во владение Штатов, а также заявил о необходимости контролировать Гренландию.