Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62

Число погибших при крушении Boeing 737 в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 62. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

По предварительной информации, у судна отказали шасси, из-за чего экипаж предпринял попытку сесть на фюзеляж. Агентство отмечает, что два дня назад у воздушного судна произошел отказ двигателя во время посадки.

Как сообщает News Nate, сейчас регистрация внутренних и международных рейсов в аэропорту Муан полностью приостановлена.