Российские военные улучшили свои тактические позиции сразу на нескольких участках фронта. Продолжили продвижение вглубь вражеской обороны, сорвали попытки ротации, а также нанесли поражение живой силе и технике противника.

На Красноармейском направлении позиции ВСУ накрыли "Градом". Получив координаты вражеского пункта управления беспилотниками, артиллеристы выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и залпом 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, уничтожили заданную цель.

Разведку с воздуха ведут в режиме реального времени расчеты БПЛА "Суперкам". Это кадры работы операторов дронов под Угледаром. Один из лучших беспилотных летательных аппаратов в России - "Суперкам" - наши военные называют невидимкой. Он способен обмануть системы слежения противника и проникнуть за линию боевого соприкосновения на 30-40 километров, преодолевая активное радиоэлектронное противодействие неприятеля. При этом "Суперкам" видит даже небольшие цели.

Воздушное пространство над Курской областью контролирует армейская авиация. Надежное прикрытие бомбардировщикам и штурмовикам обеспечивают экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей. С помощью комплекса авиационного вооружения пилоты Су-35С способны обнаружить объекты вражеской ПВО.

Круглосуточное патрулирование в прифронтовой зоне ведет военная полиция. Вместе с добровольцами подразделения "Барс-Курск" доставляют гуманитарную помощь мирным жителям. Продукты питания и предметы первой необходимости привозят на территории, куда не могут добраться гражданские волонтёры. В этот раз в населенные пункты Кореновского района привезли еще и новогодние подарки для детей.