Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Евгений Колосов, действуя в составе пулемётного расчета, уничтожил огневые точки противника и позволил нашим штурмовикам продвинуться вперёд в ходе освобождения населённого пункта от украинских неонацистов.

Обнаружив ещё две группы пехоты боевиков, Евгений с сослуживцами открыли огонь и ликвидировали личный состав противника. Враг понёс потери и был вынужден отступить. Наши военнослужащие освободили населённый пункт.

Матрос Алексей Алексеев, рискуя жизнью, вынес четырёх раненых военнослужащих из-под обстрела ВСУ и оказал им необходимую помощь. А после окончания боя организовал эвакуацию пострадавших в полевой госпиталь. Мужественные действия матроса Алексеева позволили нашим бойцам вернуться в строй.