Стала известна предварительная причина авиакатастрофы в Южной Корее

Авиакатастрофа произошла в Южной Корее. Сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Муан разбился пассажирский "Боинг". Жёсткое приземление попало на видео.

Лайнер не смог выпустить шасси, проехал по полосе на огромной скорости, врезался в ограждение и загорелся. По предварительным данным, посадочный механизм не сработал из-за столкновения с птицами.

Самолёт летел из Бангкока, на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, практически все они граждане Кореи. Сообщается, что выжить удалось двум людям, они находились в хвостовой части самолёта. Работы на месте ЧП продолжаются.