Международные организации осудили арест медиков в Газе

Израильские военные во время рейда в секторе Газа арестовали директора одного из больничных комплексов. В ЦАХАЛ заявили, что подозревают его в терроризме.

Арест медиков осудили международные организации. Но армейское ведомство утверждает - боевики ХАМАС использовали клинику в качестве командного пункта. Вместе с врачом задержаны ещё 240 человек.

В начале недели именно эта больница подверглась бомбардировке, тогда погибли 50 человек. А за минувшие сутки жертвами атак стали 39 палестинцев. В самом Израиле не стихают протесты. Родственники заложников требуют заключить сделку и вернуть домой всех пленных.