Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее

Информация о трагедии с пассажирским лайнером в Южной Корее. Этой ночью самолёт, следовавший из Таиланда, разбился при посадке в Муане. Погибли 179 человек, двое выжили. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси. Пилоты пытались приземлить самолёт на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы.

Кадры жесткой посадки борта Jeju Air, следовавшего из Бангкока в Муан, публикуют южнокорейские СМИ. Отчётливо видно: приземлиться самолет пытается без выпущенных шасси. Из двигателей лайнера при этом уже валит дым. "Боинг 737" скользит по земле, врезается в бетонную стену, а затем взрывается. Пламя почти мгновенно охватывает металлический каркас. На борту находился 181 человек. Выжили только двое. По информации корейского агентства Рёнхап, это две женщины: пассажирка и бортпроводник.

Предварительной причиной авиакатастрофы называют столкновение корейского борта с птицами. Момент предположительного удара пернатых о стойку шасси зафиксировали камеры очевидцев с земли. Диспетчерская вышка аэропорта Муан при этом якобы предупреждала пилотов "Боинга" об опасности столкновения. На месте катастрофы работают все экстренные службы. Прибыл и исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок. Россиян на борту не было.

Крушение самолета в Южной Корее стало вторым авиапроисшествием за сутки. Накануне вечером в Канаде самолет местных авиалиний при заходе на посадку в аэропорту города Галифакс так же столкнулся с проблемой нераскрытия шасси. В итоге борт завалился на одно крыло. Лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, часть его загорелась. Никто из 73 пассажиров, к счастью, серьезно не пострадал.