Российские военные взяли под контроль район "Северный" в Часов Яре. С мест сообщают, что украинские боевики бросают технику и пытаются отойти к центру города. Ещё один прорыв - на южных окраинах Дзержинска. Наши мотострелки и десантники уничтожили целый ряд позиций неонацистов. Успехи и на других участках фронта.

Движение вперед по всем направлениям. Артиллеристы группировка войск "Центр" нанесли удар по пункту управления БПЛА, скоплению живой силы и боевой техники ВСУ, отразив за сутки 12 контратак.

На страже у российских военных БПЛА "Суперкам". Такие беспилотники в режиме реального времени передают на командные пункты информацию о ВСУ под Угледаром. Разведка на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения идет и днем, и ночью.

При этом сам беспилотник противник не видит, он способен обмануть системы слежения. Поэтому здесь его полноправно называют невидимкой. БПЛА оснащен электродвигателем, поэтому даже на небольшой высоте его не слышно.

Штурмовики "крылатой пехоты" в Херсонской области даже в минуты затишья на поле боя не сидят без дела. Оттачивают навыки на полигоне. Занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Причем, обучение с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения

Личный состав тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах. В приграничном районе Курской области военнослужащие военной полиции группировки войск "Север" и добровольцы подразделения "Барс-Курск" доставили гуманитарную помощь гражданскому населению.

Несмотря на серьезные боевые задачи, российские военные готовятся к Новому году. Наряжают елки. Мишура - цветов российского флага. Украсили блиндажи и многочисленными письмами от детей. Праздничным настроением бойцов заряжают и артисты Центрального дома Российской армии