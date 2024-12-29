Лавров: Киев и Запад обсуждают перемирие, чтобы повысить потенциал ВСУ

Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости, опубликованном сегодня. Глава российского МИДа добавил, что у США есть все рычаги для остановки конфликта. Но Вашингтон предпочитает накачивать Киев оружием, тот нагнетает "газовый вопрос", а европейцы готовятся мерзнуть.

В Кишинёве сегодня солнечно, но свежо - всего около нуля. Нервно поглядывают на градусник не только жители молдавской столицы, но и других городов страны. Утром 1 января "Газпром" прекратит поставки газа в адрес "Молдовагаз". И скоро начнутся проблемы не только с отоплением. Граждан призовут на треть сократить потребление электроэнергии. Потом начнутся отключения. Республика задолжала 709 млн долларов. Но Майа Санду уже заявила - в проблемах с энергетикой виновата... Россия. А долг - вымышленный.

В хранилищах, утверждают молдавские власти, газа достаточно. Правда, не для всех, а только для потребителей - правого берега Днестра. В уязвимом положении оказываются жители Приднестровья. Там уверены: Кишинёв энергетическую блокаду использует для шантажа, чтобы местные власти стали "посговорчивее".

Следом - проблемы с отоплением и подачей электроэнергии начнутся по всей Европе. Украина отказалась продлевать договор на транзит газа из России. Первыми под удар попадут Венгрия и Словакия. Привести Зеленского в чувства попытался Роберт Фицо. Он пригрозил - раз так, мы перестанем поставлять вам электроэнергию.

Даже те страны ЕС, которые значительно сократили закупки энергоресурсов из России, ощутят последствия. Первое - рост цен на 48% по итогам газа. Самое тяжёлое похмелье после решения Зеленского наступит для Украины уже 1 января. И аспирин не поможет. Что ждёт страну, пишет Bloomberg:

"Украинский лидер должен учитывать необходимость защиты газопроводной системы страны протяженностью 38 тысяч километров. Эта сеть за последние три года избежала атак, поскольку по ней поступал российский газ. Если это прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов. Это также создаст технические проблемы, которые затруднят отапливание домов по всей Украине зимой".

Но Киев пока не только по "газовому" - по всем вопросам идёт на эскалацию. По теме возможных переговоров будто специально выдвигают только те предложения, на которые Москва категорически не согласна, заявил в интервью Сергей Лавров:

"Пока же, судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений".

Прокомментировал глава российского МИДа и ужесточение риторики по теме вооружения Украины. Все страны, которые, несмотря на предупреждения со стороны России, продолжат "накачивать" Киев оружием, особенно ракетами большой дальности, должны помнить о возможных последствиях.