В Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили

В Грузии официально новый президент. Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили сегодня вступил в должность.

Церемония инаугурации прошла в здании парламента. Глава государства принес клятву на конституции. И сегодня же закончились полномочия Саломе Зурабишвили. Она всю ночь провела в президентском дворце. Ранее неоднократно заявляла о нелегитимности выборов и отказывалась покидать свой пост и резиденцию.

Тем не менее после инаугурации бывшая гражданка Франции все-таки согласилась уйти. Она присоединится к своим сторонникам, протестующим на улице.