Собянин: Более 2,5 тыс. объектов благоустроили в Москве в уходящем году

Обновлённые дворы, парки, территории школ и детских садов. В этом году в Москве благоустроили свыше двух с половиной тысяч объектов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в городе создали самый большой линейный парк в Европе - "Яузу". Получилась единая рекреационная зона от МКАДа до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному острову, Сокольникам и ВДНХ.

Кроме того, привели в порядок часть территории природно-исторического парка "Москворецкий". Работы вели на территории Большого и Малого Строгинских затонов, а также набережной Москвы-реки. А на улице Сергия Радонежского проложили новую двухпутную трамвайную линию.

Начали масштабное обновление в Парке Горького, "Коломенском" и "Сокольниках". А в районе Люблино выполнили основные работы по реконструкции легендарного стадиона "Локомотив".