ФСБ задержала подозреваемого в передаче Украине фото объекта ТЭК

ФСБ задержала агента киевских спецслужб, который собирал информацию об объекте энергетики Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, радикал связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью иностранного мессенджера.

По заданию куратора он фотографировал объект топливно-энергетического комплекса, расположенный на территории Московской области. Экстремисту обещали денежное вознаграждение. Теперь его ждёт длительный тюремный срок. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".