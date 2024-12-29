В Германии десятки людей пострадали при распылении газа в магазине

Более 40 человек пострадали при распылении газа в одном из супермаркетов в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Как отмечается, инцидент произошел в города Вальдхайме (федеральная земля Саксония).

В магазине распылили неизвестное вещество, в результате посетители пожаловались на тошноту и раздражение органов дыхания. Людей экстренно эвакуировали. Ведется следствие.

Напомним, вечером 20 декабря автомобиль на полной скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург. Десятки человек пострадали. Водителя задержали на месте.