Фестивали и мастер-классы: где провести новогодние праздники в Москве

Всего два дня отделяют нас от Нового года. Столица готова встречать праздник: улицы и площади украшены, ёлки наряжены, подарки упакованы. Горожанам и гостям мегаполиса на каникулах точно не придётся скучать. Масштабный проект "Зима в Москве" объединил две с половиной тысячи площадок, на которых каждый найдёт занятие по душе. Что не пропустить?

Прямо на глазах, из ледовых плит вырастают хрустальные дворцы и рождаются сказочные персонажи. На Чистых прудах оживают 12 месяцев, Снежная королева, Морозко и Щелкунчик. Парк Сокольники украшают архитектурные символы столицы - Большой театр, Третьяковка, Цирк. В настоящее ледовое царство Москву превратили 30 скульпторов из России, Белоруссии и Узбекистана.

Всё это – фестиваль "Снег и лёд в Москве". Фигуры в парках и скверах не должны растаять до конца февраля. Ведь они вырезаны из материала высшей пробы и хрустальной чистоты, с озёр в Челябинской области.

Всего понадобилось 600 тонн льда. Самая масштабная и зрелищная композиция - "Ледяной замок чудес" с разноуровневыми горками в парке "Музеон". Сказочную атмосферу создает и магия современных технологий. В Парке Горького теперь всегда сияет солнце. Внутри семиметровой скульптуры спрятан компьютер: нейросети в режиме реального времени улавливают и отображают вспышки на поверхности звезды.

А в парке Москино оживают сцены из любимых новогодних фильмов. Здесь же мастер-классы - актерские и творческие. Вот так, всей семьей, можно создавать авторские елочные игрушки.

А это еще один способ сохранить память о празднике в столице и поздравить близких. Какая замечательная и, к сожалению, забытая традиция – отправлять друг другу бумажные открытки. И предновогодняя пора – самое время эту традицию возродить! А главное, для этого даже не нужно идти в почтовое отделение – достаточно посетить одну из площадок "Путешествие в Рождество".

Отправиться в новогоднее путешествие во времени можно в Петровском путевом дворце. Сразиться на мечах, расписать ложки, вышивать на пяльцах и играть в старинные русские игры вместе с героями сказок. А в финале всех гостей объединит большой хоровод вокруг ёлки под рождественские песни 17 века.

Новый год в столице празднуют не только на суше, но и на воде. Касатки, морские львы и моржи, акробаты, воздушные гимнасты и волшебные спецэффекты – всё это новое шоу "Кощей" в Москвариуме. Сказочные злодеи пытаются похитить Деда Мороза и сам Новый год – спасти праздник помогают все зрители.

В настоящей усадьбе Деда Мороза Кощея нет, зато гостей встречает Баба Яга. Она вышла на пенсию и тоже подобрела. Теперь отвечает за новогодний стол. Здесь работают фабрика сладостей, Академия Нового года, волшебная почта. Дед Мороз разбирает мешки с письмами. Кто-то просит помочь закрыть кредит, а кто-то – найти жениха. А он старается желания исполнять. Ведь под Новый год чудеса случаются, главное - верить!