Чем знаменит московский район Южное Тушино

Здесь расположен уникальный памятник природы, так называемый Ковш: высокие берега с трёх сторон окружают пойму реки, придавая ландшафту характерную форму. Эти места запечатлел на своих полотнах Иван Шишкин. Тут конструировали знаменитый космический челнок "Буран". А ещё именно здесь долгое время жил знаменитый рокер Гарик Сукачёв. Всё это о районе Южное Тушино. Как он меняется сегодня?

В этом районе, кажется, что звезды ближе. Исторически Южное Тушино связано с авиакосмической отраслью. Именно здесь на двух основных предприятиях - НПО "Молния" и Тушинском машиностроительном заводе - был разработан и собран знаменитый крылатый орбитальный корабль "Буран".

"Космический корабль был вывезен с территории Тушинского машиностроительного завода на причал, поэтому была расширена улица Лодочная. И многие тушинцы удивляются, почему у нас такой широкий проспект появился", - рассказала Евгения Устинова, заведующий архивом экспонатов АО "НПО "Молния".

В музее этого предприятия многие экспонаты преодолели несколько слоев атмосферы. Например, здесь можно увидеть, как выглядит реактивный двигатель или посидеть в настоящем кресле летчика-космонавта.

В этом здании тоже всюду космическая тематика. В культурном центре "Салют" занимаются юные гимнасты, музыканты, артисты, художники и вокалисты - всего более тысячи воспитанников по десяткам направлений.

"Начинался как клуб по интересам на территории ТМЗ, потом уже в 1966 году открыли здание, где мы сейчас находимся, и это стало Дворцом культуры", - отметила Полина Винник, менеджер по связям с общественностью культурного центра "Салют".

Теперь это один из самых известных в городе культурных центров и главная площадка для районных праздников. Здесь уже вовсю идет парад новогодних елок - для всех жителей.

История спортивного комплекса "Салют Гераклион" тоже была связана с машиностроительным заводом и началась в 30-е годы прошлого века со стадиона. Сейчас же это современный мультиспортивный комплекс, в котором играют в футбол, занимаются самбо, гимнастикой, акробатикой и другими видами спорта.

На особом месте - тяжелая атлетика. Занимаются со штангой даже девушки и подростки. 16-летний спортсмен с легкостью несколько раз поднимает над головой вес в 50 килограммов.

"В процессе тренировки мы воспитываем, как питаться правильно, когда ложиться спать, когда вставать. Что делать не только на тренировке, что делать дома", - рассказал Юрий Зимин, тренер по тяжелой атлетике спортивного комплекса "Салют Гераклион".

А еще Южное Тушино очень любят кинематографисты и часто приезжают в живописный усадебный комплекс конца 18 века "Братцево". Двухэтажный дом с куполами и балконом с колоннами можно увидеть, например, в фильмах "Война и мир", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Барышня-крестьянка".

Какое-то время усадьба принадлежала боярину Дмитрию Годунову и ее история связана со многими дворянскими именами, а своего расцвета "Братцево" достигло при графе Строганове.

"Братцево" - часть природно-исторического парка "Тушинский", как и еще один необычный объект - Сходненская чаша или Сходненский ковш. Выглядит как засаженный деревьями овраг, а на самом деле это памятник природы с краснокнижными растениями и животными, который сформировался здесь миллионы лет назад.

Круглая форма чаши стала предметом множества околонаучных догадок и предположений. Например, ее называют местом посадки НЛО, следом падения метеорита или даже жерлом потухшего вулкана.

В 70-х годах на склонах чаши тренировались дельтапланеристы, а еще здесь разводили огороды, но с начала 90-х это место стало заповедной территорией. В прошлом году Чашу благоустроили - рядом появились детские и спортивные площадки.

"В ходе благоустройства была обустроена пешеходная зона из деревянного настила на винтовых сваях, также освещение для жителей, которые хотят прогуляться вдоль природного памятника в тёмное время суток", - отметил Константин Зорин, заместитель директора по благоустройству ГБУ "Жилищник района Южное Тушино".

А еще появились смотровые площадки с качелями и с видом на уютный космический район.