Обращение Путина и поздравление Собянина покажут в московском транспорте

В новогоднюю ночь пассажиры московского метрополитена и наземного транспорта смогут посмотреть обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом в воскресенье сообщает столичный Департамент транспорта.

"Вы сможете посмотреть их в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тыс. медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь проезд на метро, Московском центральном кольце, а также наземном городском транспорте столицы будет бесплатным.