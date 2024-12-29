Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу в Казахстане

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провели телефонный разговор. Лидеры продолжили обсуждение вопросов, которые касаются авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее российский лидер выразил соболезнования семьям погибших. В ходе неформального саммита лидеров стран СНГ он выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование случившегося.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул около казахстанского города Актау. Выжили 29 человек.

В Росавиации сообщили, что лайнер не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины.